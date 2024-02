Jovem salva família em carro arrastado por enxurrada no Rio de Janeiro e vira 'herói'; vídeo

A noite de quarta-feira (21) foi marcada por fortes chuvas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a Zona Oeste da capital e a Baixada Fluminense entre as áreas mais atingidas. Em Nova Iguaçu, um vídeo emocionante mostra o resgate dramático de duas bebês e a mãe, que estavam em um carro sendo arrastado por uma enxurrada no bairro Jardim Alvorada.

O responsável por salvar a família foi Marcos Vinícius Vasconcelos, de apenas 20 anos. Em entrevista ao G1, ele relata o ônibus que estava deu pane e, ao ver o carro sendo arrastado, prendeu a roda do veículo com a perna. Todo o resgate foi filmado e viralizou nas redes sociais, que passou a chamar o rapaz de "herói".

Resgate emocionante

Segundo Marcos, ele ouviu pessoas gritando que um veículo estava sendo arrastado pela enxurrada e nele estariam duas crianças, de 1 ano cada. Sem pensar duas vezes, ele correu até o carro e, com a água na altura da cintura, se agarrou à roda do veículo enquanto a mãe passava as duas filhas gêmeas, de apenas 1 ano, pela janela. Em seguida, ele ajudou a mulher a subir no ônibus. Momentos depois, o carro foi levado pela força da água.

Nas redes sociais, Marcos Vinícius é considerado um herói. O vídeo do resgate viralizou e o jovem, que antes tinha apenas 700 seguidores no Instagram, viu seu número subir para mais de 56 mil em poucas horas.

O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Sampaio Monteiro, também homenageou a atitude heróica do jovem. "Quero parabenizar o jovem que fez um resgate ainda pouco no município de Nova Iguaçu. O rapaz arriscou sua vida se equilibrando num ônibus para resgatar uma família que estava presa num veículo, que logo após o resgate, foi levado pela correnteza. Herói! Herói! Herói!", escreveu.

Apesar do heroísmo, Marcos também foi vítima das chuvas. Ao chegar em casa, ele encontrou seu imóvel alagado e perdeu móveis e eletrodomésticos. Ele teve que colocar seus pertences para o alto para tentar salvá-los.

A família de Marcos abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para repor os prejuízos. “Obrigado a todos que estão mandando mensagem, estou bem. Cheguei em casa e estou ajudando minha tia e botando meus móveis para o alto também. Deus sabe das coisas”, escreveu ele em sua rede social.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)