Fusca com família dentro é arrastado por enchete causada por temporal na Bahia; vídeo

Um fusca com uma família dentro foi arrastado por enchete causada por temporal no município Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, durante o temporal que atingiu a cidade na última terça-feira (20). Um vídeo gravado por um morador da região registrou o momento em que o veículo é levado pela correnteza, que tomou conta da rua. Assista:

VEJA MAIS

Em determinado momento, uma das pessoas que estava no banco do carona tenta sair do veículo, mas desiste. Em seguida, o carro aparece submerso na água barrenta.

Essa chuva acima do aguardado causou uma sobrecarga no sistema de drenagem da cidade, o que causou diversos alagamentos. A situação está sendo normalizada na cidade nesta quarta-feira (21).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)