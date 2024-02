Jacaré aparece em área residencial após forte chuva em Feira de Santana, na Bahia

Um jacaré apareceu em bairro residencial em Feira de Santana, Bahia, após forte chuva. O município, localizado a 100 quilômetros da capital Salvador, ficou com várias ruas alagadas e teve casas invadidas pela água. Itororó e Santa Luzia também sofreram com o temporal.

A aparição do animal foi no bairro Parque Getúlio Vargas. O réptil foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há um levantamento oficial da Defesa Civil a respeito dos estragos ocasionados pela chuva em Feira de Santana.

Em Itororó, devido ao risco de alagamento, dois mil moradores tiveram que sair de casa. A informação é da Defesa Civil. No domingo (18), a prefeitura decretou situação de emergência. Conforme documento divulgado pelo órgão, o desastre é de nível médio e recursos estaduais e federais serão necessários para arcar com a situação.

Ruas de Itoróró, Bahia, ficam alagadas após forte chuva (Reprodução / Redes Sociais)

Santa Luzia, no sul da Bahia, teve a principal avenida alagada. Os moradores andaram com as águas na altura dos joelhos. Lojas e casas foram invadidas, entretanto, não há registro de moradores afetados.

