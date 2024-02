Parte de uma casa desmorona na madrugada deste sábado, na Campina, em Belém

Na madrugada deste sábado, por volta de 1h10, uma casa abandonada na Rua Campos Sales, no bairro da Campina, em Belém, desmoronou parcialmente durante o temporal, atingindo um veículo estacionado na via e a fiação elétrica. Não houve registro de pessoas feridas no incidente.

Moradores relatam que já tinham alertado para risco de desabamento de imóvel

Os moradores revelam que há tempos denunciavam o risco de desabamento da propriedade que desmoronou na madrugada deste sábado (3), após o forte temporal que atingiu a cidade.

De acordo com os relatos, o imóvel é de propriedade privada, mas estava abandonado há muitos anos, servindo apenas para a proliferação de vetores de doenças, como ratos, mosquitos e insetos. Moradores de rua teriam tentado invadir o local para usar como abrigo.

“Eu, particularmente, sempre aciono o responsável por esse terreno abandonado. É um matagal lá dentro. Muitas pessoas em situação de rua, inclusive, já tentaram arrombar várias vezes aqui”, conta a professora Doraci Lopes, 55, que mora ao lado da propriedade que desabou, e teme que a estrutura da sua casa também esteja em perigo.

Prejuízos

Um veículo que estava estacionado na frente do imóvel foi atingido por parte do muro que caiu. A proprietária do carro e empreendedora Marcia Martinez, 37, conta que teve perda total do automóvel, avaliado em cerca de R$ 100 mil.

Ela relata que estava acordada no momento do incidente, e assim que ouviu o barulho só pensou no seu veículo que estava estacionado na via. “Ouvi um estrondo, acreditava que tinha sido um carro colidido com o meu, já sabia que era o meu. Quando cheguei perto do portão, vi que, de fato, tinha sido o muro que tinha cedido e tinha, literalmente, caído em cima do meu veículo”, detalha Marcia.

Marcia afirma que acionou o Centro Integrado de Operações (Ciop), mas que os escombros foram retirados por ela mesma de cima do veículo, apesar das fortes chuvas.“Eu tive que retirar os escombros com as minhas próprias mãos, eu e meu amigo, que moramos aqui, o Aron, porque infelizmente o seguro disse que se não desobstruísse a via, eles não poderiam passar. E infelizmente, de madrugada na chuva, eu tive que começar a recolher os tijolos, o barro, as janelas.

”A empreendedora diz que não é a primeira vez que parte da propriedade desaba e atribui o incidente à falta de manutenção na propriedade. “Pela forte chuva na madrugada, o muro desabou. Por ser um patrimônio antigo, tombado pela prefeitura, o dono não tinha a precaução devida e não fazia manutenção.”

Os moradores denunciam também que, na mesma travessa, há outros imóveis com risco de desabamento, mas por se tratar de um bairro onde a maioria das edificações são tombadas, existe uma série de restrições para realizar obras no local.

A travessa foi interditada pelos próprios moradores — que alegam que nenhuma autoridade foi até o local fazer a inspeção — devido aos entulhos que permaneceram na rua e obstruíram o tráfego pela via. O Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Belém, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para comentar o ocorrido.

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que "isolou o local e acionou a Defesa Civil Municipal para demais providências".