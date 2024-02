Fim de semana do pré-carnaval deve ter chuvas intensas em Belém, diz Inmet

Neste fim de semana de pré-carnaval, a chuva deverá ser intensa em Belém. Segundo a Climatempo, os temporais devem ser mais volumosos na região Norte, onde as temperaturas ficam elevadas, com possibilidade de chuvas isoladas no Pará, leste do Amazonas e norte de Tocantins.

Para Belém, a temperatura prevista é a seguinte: sexta-feira (2): 23°C a 32°C; sábado (3): 23°C a 33°C; e domingo (4): 24°C a 34°C. O fim de semana pré-carnaval deve ser, portanto, de tempo instável em quase todo o Brasil. Para o Centro-Oeste e Sudeste também há previsão de chuva forte, mas as pancadas devem ser mais isoladas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de "perigo" para tempestades para boa parte dos estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Ainda nesta sexta-feira (2), as chuvas podem chegar a 100 milímetros, com risco de alagamentos.

Além dos temporais que devem ser registrados em boa parte do país, as temperaturas também devem ficar elevadas no fim de semana. De acordo com os meteorologistas, o calor deve ser intenso no Sul do país, com máximas superando os 34ºC. Na região leste do país, incluindo todo o interior do Nordeste, o tempo deve ficar firme, e altas temperaturas também devem ser registradas nos próximos dias.

Nas demais regiões, a tendência é de tempo abafado, mas sem máximas acima da média para o período do verão. Assim como no pré-carnaval, o carnaval pode ter períodos de chuva em quase todas as regiões. De acordo com os meteorologistas, a chuvas mais intensas devem ficar concentradas no centro-norte do país.

Previsão para a região Norte para o carnaval:

