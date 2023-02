Passageiros são resgatados de carro arrastado por enxurrada em MG

​Imagens registradas por testemunhas dos estragos causados pelas chuvas, em Minas Gerais, mostram uma cena desesperadora na cidade de Ewbank da Câmara (MG), na última terça-feira (7).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento que uma enxurrada arrasta um carro entre as ruas do município mineiro, que foi fortemente atingido pelas fortes chuvas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No registro, é possível ver que um homem acaba se arriscando ao entrar na água para tentar ajudar e perceber que o veículo ainda carregava passageiros. As pessoas saem rapidamente do automóvel. Outros homens se aproximam para ajudar e todos conseguem passar pela enxurrada e chegar até um local seguro.