Papa Francisco envia mensagem ao presidente pela morte de Olinda Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, participam, na manhã desta quinta-feira, da missa de 7º dia de falecimento de Olinda Bolsonaro, mão do chefe do Executivo. Eles chegaram por volta das 9h à Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília. Dona Olinda, como era conhecida, morreu na última sexta-feira, aos 94 anos, em Eldorado (SP). Durante a cerimônia, foi lida uma mensagem de pesar enviada pelo Papa Francisco. As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

"Com pesar, acabo de receber a notícia da morte de sua venerada mãe, que deixou belo testemunho cristão tanto no desempenho de sua missão familiar como na colaboração prestada à vida eclesial", afirmou o líder da Igreja Católica, em nota na qual se dirige diretamente a Bolsonaro e manifesta sua solidariedade ao presidente. "Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do Altíssimo, enquanto imploro ao senhor pela alma de sua serva", acrescentou o papa.

Além do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a cerimônia conta a presença de alguns ministros do governo, entre eles Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).