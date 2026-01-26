Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

Um homem, identificado como João Victor dos Santos Oliveira, de 24 anos, foi preso em Maceió na última sexta-feira (23) suspeito de desviar R$ 113 mil em doações destinadas ao próprio filho, uma criança que teve mãos e pernas amputadas.

Segundo a investigação, João Victor teria utilizado o dinheiro em apostas virtuais. Ainda de acordo com a apuração, restavam apenas cerca de R$ 300 na conta bancária, criada em nome do pai enquanto a criança estava internada no hospital.

O que ocorreu?

Noah Gabriel, de 1 ano, recebeu doações arrecadadas por meio de bingos e rifas após uma internação médica. De acordo com a mãe, Mikaelle Christina, ele deu entrada em um hospital de Murici (AL) no dia 17 de setembro com pneumonia. O quadro de saúde do bebê, no entanto, se agravou, resultando na amputação dos membros superiores e inferiores.

A mãe de Noah Gabriel, Mikaelle Christina, descobriu no dia 12 de janeiro que o pai da criança, João Victor dos Santos Oliveira, havia desviado as doações destinadas ao filho. Mikaelle e João estão separados desde o nascimento da criança

“Durante todo esse tempo, ele dizia que a conta estava bloqueada e me impedia de movimentá-la para comprar o que nosso filho precisava, mas acabou gastando todo o dinheiro do menino”, relatou a mulher.

Condenação

A situação veio à tona quando Mikaelle precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde Noah receberá próteses. Com apoio da Defensoria Pública, ela obteve autorização para acessar a conta bancária.

Em apoio à família, o prefeito de Murici, Remi Filho (MDB), se prontificou a custear o deslocamento da criança até a capital paulista, previsto para o dia 23 de fevereiro.

João Victor dos Santos Oliveira está à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele foi indiciado pelos crimes de furto qualificado contra vulnerável, estelionato contra vulnerável e abandono material.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)