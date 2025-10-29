Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pai é preso por inventar tumor cerebral em filho para arrecadar dinheiro nas igrejas

Homem e filho mais velho arrecadaram cerca de R$ 100 mil e usavam o caçula da família para aplicar golpe

Gabrielle Borges
fonte

. O menino de 12 anos chegou a confessar que simulava a doença por orientação do pai (Reprodução)

Um homem de 50 anos, que teve a identidade não revelada, foi preso por aplicar golpe e enganar fiéis em ao menos três igrejas, ao mentir que o filho de 12 anos tinha um tumor no cérebro. Com o auxílio do filho mais velho, de 22 anos, o suspeito arrecadou cerca de R$ 100 mil em doações, usando o menino em uma cadeira de rodas para simular a enfermidade.

O caso ocorreu na região de Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG), e a dupla foi detida na BR-365, em Buritizeiro, no Norte de Minas, na última segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o homem comparecia aos templos durante os cultos, contava a história falsa de que o filho precisava passar por uma cirurgia urgente em São Paulo e pedia ajuda financeira.

Depois de conseguir convencer e sensibilizar os fiéis, o homem distribuía panfletos com dados de PIX. As contas bancárias indicadas pertenciam ao filho mais velho, responsável por receber as doações. Os líderes religiosos foram ouvidos pela polícia negaram ter autorizado a arrecadação.

VEJA MAIS

image Homem que praticava "golpe do amor" foi preso no Maranhão
Investigações levaram ao homem de 36 anos apontado como autor de crimes em cidades brasileiras, incluindo os municípios paraenses de Belém e Marabá



image Homem dava golpe para tirar dinheiro da namorada e alegava ser estudante de medicina
Ele também enganou a vítima dizendo que estava com Covid-19 e que precisava de dinheiro para comprar medicamentos



image Homem reconhece golpe e viraliza na web ao mostrar conversa com golpista; veja
Dannyel Delgado surpreendeu os internautas ao compartilhar bate-papo descontraído com o golpista, que deu informações sobre clonagem de números de telefone

No carro onde o grupo foi abordado, foram encontrados R$ 5.975 em dinheiro, laudos médicos falsificados, panfletos e uma cadeira de rodas usada para sustentar a farsa. O menino de 12 anos chegou a confessar que simulava a doença por orientação do pai. Além disso, a criança estava fora da escola há dez dias para percorrer cidades e com o pai aplicando o crime. 

O pai já tinha passagens por estelionato em outro estado pelo mesmo crime, utilizando o filho mais velho quando esse era mais novo. Pai e filho mais velho foram presos em flagrante por estelionato, corrupção de menores e uso de documento falso. O dinheiro, os documentos e o carro foram apreendidos. O Conselho Tutelar está acompanhando o filho de 12 anos. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

golpe

Minas Gerais

homem é preso por golpe
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Megaoperação no RJ: corpos encontrados em área de mata são levados por moradores a praça

Ao menos 72 pessoas, que morreram durante confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho, foram carregadas da Serra da Misericórdia para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na madrugada dessa quarta-feira (29). Os óbitos não estão no último levantamento oficial, divulgado na terça-feira (28), pelo Governo do Rio de Janeiro

29.10.25 8h12

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

BRASIL

Comando Vermelho: O que é e como surgiu a facção criminosa que se espalhou pelo Brasil?

Entenda a origem do Comando Vermelho nas prisões cariocas, sua expansão pelo país e o impacto da facção na violência urbana e no tráfico de drogas.

29.10.25 9h26

RIO DE JANEIRO

Policiamento no RJ continua reforçado, informa Governo do Estado

Em publicação feita no X (antigo Twitter), o órgão afirmou o aumento de 40% de agentes nas ruas da capital fluminense durante a Operação Contenção

29.10.25 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda