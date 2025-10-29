Pai é preso por inventar tumor cerebral em filho para arrecadar dinheiro nas igrejas

Um homem de 50 anos, que teve a identidade não revelada, foi preso por aplicar golpe e enganar fiéis em ao menos três igrejas, ao mentir que o filho de 12 anos tinha um tumor no cérebro. Com o auxílio do filho mais velho, de 22 anos, o suspeito arrecadou cerca de R$ 100 mil em doações, usando o menino em uma cadeira de rodas para simular a enfermidade.

O caso ocorreu na região de Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG), e a dupla foi detida na BR-365, em Buritizeiro, no Norte de Minas, na última segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o homem comparecia aos templos durante os cultos, contava a história falsa de que o filho precisava passar por uma cirurgia urgente em São Paulo e pedia ajuda financeira.

Depois de conseguir convencer e sensibilizar os fiéis, o homem distribuía panfletos com dados de PIX. As contas bancárias indicadas pertenciam ao filho mais velho, responsável por receber as doações. Os líderes religiosos foram ouvidos pela polícia negaram ter autorizado a arrecadação.

No carro onde o grupo foi abordado, foram encontrados R$ 5.975 em dinheiro, laudos médicos falsificados, panfletos e uma cadeira de rodas usada para sustentar a farsa. O menino de 12 anos chegou a confessar que simulava a doença por orientação do pai. Além disso, a criança estava fora da escola há dez dias para percorrer cidades e com o pai aplicando o crime.

O pai já tinha passagens por estelionato em outro estado pelo mesmo crime, utilizando o filho mais velho quando esse era mais novo. Pai e filho mais velho foram presos em flagrante por estelionato, corrupção de menores e uso de documento falso. O dinheiro, os documentos e o carro foram apreendidos. O Conselho Tutelar está acompanhando o filho de 12 anos.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)