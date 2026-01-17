Capa Jornal Amazônia
Pagamentos do Bolsa Família em janeiro iniciam nesta segunda-feira (19); confira calendário

Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 são os primeiros a receberem o valor

Lívia Ximenes
fonte

O pagamento do Bolsa Família em janeiro acontece entre os dias 19 e 30 (Foto: Agência Brasil / Arquivo)

O pagamento do Bolsa Família de janeiro inicia nesta segunda-feira (19). Os primeiros beneficiários que recebem o valor são aqueles que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Conforme calendário do Governo Federal, o benefício será disponibilizado a todos até o dia 30.

No total, 18,8 milhões de famílias devem receber o pagamento, segundo a Caixa Econômica Federal. O Bolsa Família fica disponível em conta em dias úteis, de acordo com o número final do NIS. Confira abaixo o calendário.

Calendário do Bolsa Família - Janeiro/2026

Final NIS - Data.

  • 1 - 19/01
  • 2 - 20/01
  • 3 - 21/01
  • 4 - 22/01
  • 5 - 23/01
  • 6 - 26/01
  • 7 - 27/01
  • 8 - 28/01
  • 9 - 29/01
  • 0 - 30/01

