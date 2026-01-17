Pagamentos do Bolsa Família em janeiro iniciam nesta segunda-feira (19); confira calendário
Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 são os primeiros a receberem o valor
O pagamento do Bolsa Família de janeiro inicia nesta segunda-feira (19). Os primeiros beneficiários que recebem o valor são aqueles que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Conforme calendário do Governo Federal, o benefício será disponibilizado a todos até o dia 30.
No total, 18,8 milhões de famílias devem receber o pagamento, segundo a Caixa Econômica Federal. O Bolsa Família fica disponível em conta em dias úteis, de acordo com o número final do NIS. Confira abaixo o calendário.
Calendário do Bolsa Família - Janeiro/2026
Final NIS - Data.
- 1 - 19/01
- 2 - 20/01
- 3 - 21/01
- 4 - 22/01
- 5 - 23/01
- 6 - 26/01
- 7 - 27/01
- 8 - 28/01
- 9 - 29/01
- 0 - 30/01
