Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Padre Cláudio Pighin destaca Jesus como o Cordeiro que sela a nova aliança com Deus

Homilia do Segundo Domingo do Tempo Comum convida fiéis a uma vivência concreta do batismo e à obediência confiante à vontade divina.

Jéssica Nascimento
fonte

O sacerdote também destacou o papel essencial da comunidade cristã no encontro com Deus, lembrando que o ser humano, sozinho, tem dificuldade de fazer esse caminho. (Foto: Freepick)

Durante a homilia deste sábado (17/01), no Segundo Domingo do Tempo Comum, o Padre Cláudio Pighin refletiu sobre o Evangelho que apresenta o reconhecimento de Jesus como Messias por João Batista, ressaltando a imagem de Cristo como o Cordeiro de Deus e chamando os fiéis a uma experiência profunda de dependência, obediência e confiança em Deus.

A mensagem enfatizou a necessidade de resgatar o sentido da redenção, da salvação e da vida cristã vivida no cotidiano, especialmente a partir do batismo.

O reconhecimento do Messias

Logo no início da reflexão, Padre Cláudio explicou que o Evangelho proclamado não se concentra no batismo de Jesus em si, mas no momento em que João Batista reconhece a identidade do Messias. Segundo ele, trata-se de uma verdadeira profissão de fé.

“O evangelho de hoje não tem o objetivo de narrar o batismo de Jesus, mas de mostrar quando e como o Batista reconhece o Messias”, afirmou.

A imagem apresentada por João Batista remete ao Cordeiro Pascal do Êxodo, símbolo central da libertação e da aliança entre Deus e o povo.

Jesus, o novo Cordeiro da nova aliança

Ao aprofundar o simbolismo do Cordeiro, o sacerdote destacou que Jesus é apresentado como a vítima única e definitiva, capaz de resgatar a vida humana.

“É Jesus a única e verdadeira vítima que pode resgatar a vida humana. Ele é o novo Cordeiro imolado para assegurar a aproximação das pessoas com Deus”, declarou.

O Cordeiro, segundo o padre, representa a obediência total e o amor levado até a cruz, além de expressar a condição de Jesus como Servo de Deus.

A lógica do servo e a vida cristã

Padre Cláudio chamou a atenção para o significado profundo da palavra “servo”, entendida como dependência total de Deus.

“O servo não pode mandar mais que o patrão. O empregado sempre obedece e procura estar em total sintonia com o chefe. Assim é a nossa condição de cristãos”, explicou.

Para ele, a obediência a Deus nasce da confiança plena de que somente o Senhor pode orientar e sustentar a vida humana.

Limites humanos e necessidade de redenção

Outro ponto central da homilia foi o reconhecimento das limitações humanas diante do mistério da vida. Padre Cláudio alertou para a tendência contemporânea de reduzir a realidade apenas ao que pode ser compreendido racionalmente.

“Sem Deus, nós estamos perdidos. O perigo é sonhar um mundo irreal e não encarar a realidade do sofrimento humano, da esperança e dos limites do coração”, afirmou.

Nesse contexto, a redenção e a salvação oferecidas por Jesus ganham sentido concreto na experiência cotidiana da fé.

Comunidade, Espírito Santo e batismo

O sacerdote também destacou o papel essencial da comunidade cristã no encontro com Deus, lembrando que o ser humano, sozinho, tem dificuldade de fazer esse caminho.

“O profeta Batista confirma que foi Deus que o ajudou a discernir a presença de Jesus. Por isso, precisamos nos abrir a Deus participando da comunidade”, disse.

Ao concluir, Padre Cláudio ressaltou que a missão de Jesus é batizar no Espírito Santo, comunicando a todos a condição de filhos e filhas de Deus.

Um convite à reflexão pessoal

Encerrando a homilia, o padre deixou uma provocação direta aos fiéis:

“O que você está fazendo para se deixar ajudar por Deus em descobrir a vontade dele na sua vida? Você se lembra todos os dias que foi batizado? Vive concretamente o seu batismo no cotidiano?”

A mensagem final reforçou o chamado a uma fé vivida com coerência, confiança e entrega total à vontade de Deus.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homilia

homilia do padre claudio pighin

padre Claudio Pighin
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

FRAUDE DO INSS

CPMI do INSS: igreja de Castanhal, no Pará, é citada por senadora Damares Alves

Nessa quarta-feira (14), a senadora do Republicanos-DF divulgou uma lista com nomes de instituições evangélicas e pastores suspeitos com pedidos de envios de convocação, convite ou transferência de sigilo, rebatendo o pastor Silas Malafaia

16.01.26 8h49

BRASIL

Crianças desaparecidas no Maranhão: entenda o que aconteceu e veja a cronologia dos fatos

Dois meninos e uma menina da mesma família desapareceram no dia 4 de janeiro. Um dos meninos foi encontrado com vida após quatro dias

13.01.26 10h56

Omissão de socorro

Jovem que abandonou amigo em trilha pode ter que pagar quase R$ 13 mil em indenização

Thayane Smith poderá ainda prestar serviço comunitário e pagar indenização para Roberto Farias Tomaz e ao corpo de bombeiros

15.01.26 16h43

RACISMO

Turista argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas contra funcionário de bar no RJ

A agressão ocorreu na última quarta-feira (14), e as medidas contra a turista foram determinadas neste sábado (17)

17.01.26 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda