Padrasto é preso suspeito de envenenar família com arroz no Piauí

Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8) acusado de ser o responsável pelo envenenamento que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família em Parnaíba, litoral do Piauí. Entre as vítimas estão duas crianças, a mãe delas e um jovem de 18 anos. O suspeito, que era companheiro de uma das vítimas, chegou a ser hospitalizado após o incidente, mas recebeu alta no início deste ano.

Nove pessoas de uma mesma família, incluindo o padrasto, ficaram gravemente intoxicadas após ingerirem um baião de dois (arroz preparado com feijão) envenenado no dia 31 de dezembro. O envenenamento foi causado por uma substância tóxica semelhante ao "chumbinho", identificada como terbufós, um veneno organofosforado geralmente usado como inseticida e nematicida.

Entre as vítimas fatais estão Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, as crianças Igno Davi, de 1 ano e 8 meses, e Lauane da Silva, de 3 anos, além da mãe delas, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, que era companheira do suspeito. Uma criança de quatro anos, filha de Francisca, permanece internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), enquanto os outros sobreviventes, incluindo Francisco de Assis, já receberam alta.

A Polícia Civil do Piauí investiga o caso como homicídio, dada a gravidade da situação e a evidência de envenenamento intencional.

O que aconteceu?

O envenenamento teve início quando a família consumiu o almoço do dia 1º de janeiro, após reaproveitar o baião de dois preparado na noite anterior. Em pouco tempo, os primeiros sintomas começaram a aparecer: tremores, crises convulsivas, falta de ar e cólicas. A intoxicação foi rápida e fatal para três pessoas, incluindo o bebê, a criança e o jovem.

A pequena Lauane da Silva, de três anos, não resistiu e faleceu na madrugada de segunda-feira (6) no Hospital de Urgência de Teresina, onde estava internada desde o dia 1º. Sua mãe, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, também teve morte confirmada nesta terça-feira (7).

Outras quatro pessoas da família também receberam atendimento médico e já foram liberadas, mas continuam em observação.

Casos de envenenamento

Este caso é mais um entre diversos envenenamentos ocorridos recentemente no Brasil. Em outro incidente que repercutiu, ocorrido em dezembro de 2024, em Torres, no Litoral do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil confirmou que a causa da morte de três pessoas foi envenenamento por arsênio após consumirem um bolo preparado por uma mulher.

A nora foi presa temporariamente no último domingo (5) sob suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com emprego de veneno e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Imagem do bolo envenenado (Foto: Divulgação | Polícia Civil do Rio Grande do Sul)

Outro caso ocorreu em outubro de 2024, quando duas crianças, Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, e Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreram após ingerirem açaí envenenado. Inicialmente, pensou-se que o envenenamento teria sido causado por bombons, mas a perícia do IML revelou que a substância tóxica estava presente no açaí.

O responsável, Rafael da Rocha Furtado, se entregou à polícia e foi apontado como o autor do crime, que resultou na morte das duas crianças.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)