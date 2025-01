Quarta vítima de família envenenada após comer arroz morre no Piauí

Mais uma pessoa morreu após comer arroz envenenando com uma substância tóxica, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Francisca Maria da Silva, de 32 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (7) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda). Ao todo, nove pessoas da mesma família comeram o alimento com suspeita de “chumbinho”.

Além de Francisca, outras três morreram - dois filhos dela, de um ano e três anos, e o irmão dela, de 18 anos. Uma continua internada: a filha dela de quatro anos, no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). As outras quatro receberam alta.

Francisca teve cinco filhos, e quatro deles morreram por envenenamento. Dois faleceram após comer o baião de dois e outros dois morreram após comer cajus envenenados, em agosto de 2024. A suspeita de envenenar as frutas está presa e foi denunciada por duplo homicídio qualificado.