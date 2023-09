Orla de Porto Alegre inunda após alta do Rio Guaíba; vídeo

A orla de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi parcialmente inundada pelas águas da cheia do Rio Guaíba, nesta quarta-feira (27), devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. Até o momento, a maior medição da elevação das águas marcou 3,17 metros atingidos. Veja o vídeo:

VEJA MAIS

Segundo um alerta emitido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a inundação deve atingir o limite de altura nas próximas horas. A instituição também recomenda que, em caso de emergência, as pessoas liguem para o número 190 e/ou 193. O alerta de altitude é válido por 24 horas.

Pontos de bloqueio em Porto Alegre

Alguns pontos da cidade foram afetados com a subida do rio, causando o bloqueio de algumas vias foram registrados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) até agora

Av. Nossa Sra. da Boa Viagem;

Av. Presidente Vargas;

Av. do Lami x R. Beco da Vitória;

R. dos Guenoas x R. Jacipuias;;

Av. Guarujá x R. dos Guenoas

R. Oiampi;

R. Murá;

R. dos Tapuias;

Av. Guaíba;

R. Leme;

Av. Flamengo.

Quadras de esporte e Centro de Treinamento (CT) do time Internacional foram alguns dos pontos que também registraram alagamento/inundação na região

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)