PRF emprega mais de 12 mil agentes em esquema de segurança da Posse Presidencial

A Operação Posse Presidencial 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), se aproxima dos dias mais intensos de atividade desde que entrou em fase de execução, em 26 de dezembro. O ápice do trabalho de segurança será no próximo domingo, 1º de janeiro de 2023, durante o evento de posse do presidente da república eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, 12.871 policiais estão empregados na operação que ocorre em todas as rodovias federais do país, tendo como principal raio de concentração Brasília (DF) e o Distrito Federal. Desde o início dos trabalhos, mais de 31 mil veículos foram fiscalizados.

Segundo representantes da PRF em coletiva de imprensa transmitida pela internet nesta sexta-feira (30), o objetivo da força-tarefa é garantir a paz e segurança do evento presidencial, mas também o direito de ir e vir com segurança ao longo de todas as rodovias federais, antes, durante e após o dia 1º de janeiro. O trabalho compreende ações de fiscalização de pessoas e veículos, escolta de chefes de estado, fiscalização e segurança de caravanas de apoiadores do presidente eleito que se dirigem a Brasília, inibindo ações de protesto, sobretudo que intentem o fechamento das rodovias.

A estimativa da PRF é que, ao todo, cerca de 47 mil pessoas estejam a caminho do evento na capital do país, distribuídas em caravanas que foram previamente cadastradas no aplicativo da equipe de transição do governo, compreendendo cerca de 1.814 veículos entre ônibus e micro-ônibus, que já se encontram em viagem no momento, saídos de diversos estados brasileiros.

Todas as 392 unidades operacionais (postos de fiscalização) da PRF ao longo das rodovias federais do Brasil receberam 100% de aumento no efetivo e já fiscalizaram, até agora, 33.988 pessoas. Além disso, equipes especializadas já iniciaram o trabalho de escolta de delegações de chefes de estado que já chegaram para participar do evento presidencial. A PRF estima que, até o dia 02, 400 escoltas sejam feitas, ao total.

Tendo em vista a proibição de porte de arma em Brasília e no Distrito Federal desde a última quarta-feira, 28, até dia 2 de janeiro de 2023, segundo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a fiscalização do cumprimento desta medida também está fazendo parte do trabalho nas rodovias. Representantes da PRF, em coletiva, afirmaram que, nos últimos 10 dias, 37 armas foram apreendidas, mas nenhuma em ônibus de caravanas previamente cadastradas.

O trabalho de segurança é realizado em conjunto com outras forças, como as polícias Militar, Civil, Federal, Corpo de Bombeiros Militar e Forças Armadas. Ao todo, estarão funcionando até o fim da operação 27 Centros Regionais de Comando e Controle, um Centro Nacional de Comando e Controle e dois de atuação integrada da Secretaria de Segurança do DF e do Comando Militar do Planalto (CMP). Qualquer tipo de denúncia de irregularidade, incluindo tentativas de fechamento de rodovias ou protestos podem ser direcionadas ao número 191, que funcionará 24h para chamadas de todo o Brasil.