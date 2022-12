Governo do Distrito Federal reforça esquema de segurança para posse de Lula; veja as medidas

Os representantes da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) realizaram uma entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira (29) para apresentar o esquema de segurança montado para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento está previsto para acontecer às 14h deste domingo, 1º de janeiro, em Brasília.

O Protocolo de Operações Integradas (POI) foi construído em conjunto com órgãos federais e locais para garantir a segurança das pessoas que estarão presentes no local. Para isso, o policiamento será reforçado em toda a região pela Polícia Militar, contando com a presença de Unidades especializadas da corporação e da Polícia Civil (PCDF), como tropas de choque, cavalaria, operações aéreas, policiamento com cães e operações especiais, estarão de prontidão para dar apoio, caso seja necessário.

Durante a coletiva, foi informado que durante a possem serão proibidas as manifestações contrárias ao presidente Lula. Os representantes da SSP/DF afirmam que têm informações de que caravanas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) irão a Brasília. Para essas pessoas, será destinada uma área para a manifestação, fora do local onde será realizada a posse, como forma de garantir a segurança.

O Governo do Distrito Federal também limitou a 30 mil o número de pessoas que poderão acompanhar o presidente Lula descendo a rampa do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Aqueles que quiserem acompanhar esse momento, deverão chegar até às 12h30. Após esse horário, o acesso ao local será bloqueado.

Outra medida será a instalação de pontos de revista na Esplanada. Além de chegar mais cedo, a população está sendo orientada a não levar materiais armas de fogo, armas brancas e outros materiais, como mastros de bandeira, estilete e álcool.