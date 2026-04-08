Operação da Polícia Militar apreende quase 50 toneladas de maconha no Complexo da Maré (RJ)

A Polícia Militar apreendeu cerca de 48 toneladas de maconha durante uma operação realizada na tarde de terça-feira (7) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na comunidade da Nova Holanda e é considerada uma das maiores apreensões de drogas já registradas no estado em uma única operação.

Segundo a corporação, o entorpecente estava escondido em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica. A localização da droga foi possível com o auxílio de cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC), treinados para identificar substâncias ilícitas em diferentes tipos de ambiente.

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A retirada do material mobilizou dezenas de agentes por aproximadamente cinco horas. Para o transporte, foram utilizados quatro caminhões com capacidade para até cinco toneladas cada. De acordo com a PM, o imóvel não apresentava sinais externos que levantassem suspeitas, o que dificultava a identificação do esconderijo sem o uso de recursos especializados. Além da droga, os policiais apreenderam armamentos nas proximidades do local, incluindo quatro fuzis e quatro pistolas.

A operação contou com a participação de mais de 250 policiais militares de diferentes unidades, entre elas o Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do 22º BPM (Maré) reforçaram o patrulhamento na região para evitar bloqueios em vias expressas do entorno.