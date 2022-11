ONG viraliza ao fazer campanha de adoção ‘convocando’ pets com nomes de astros da seleção brasileira

Na quarta-feira (22), um abrigo de animais em Cuiabá, viralizou na internet ao usar a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, para criar uma campanha de adoção a cães e gatos na cidade. Agora, qualquer pessoa poderá levar o atacante Richarlison, ou quem sabe, Neymar, para a casa. Isso porque, os pets receberam os mesmos nomes dos jogadores e vestiram a camisa da seleção. O vídeo que mostra os “convocados Copa 2022” já alcançou mais de 13 mil visualizações. Confira:

VEJA MAIS

A intenção da Associação Lunar é, de fato, estimular a adoção responsável dos bichinhos que estão morando na sede. O local busca donos que queiram dar um lar definitivo aos pets.

Para divulgar quem está na lista de adoção, a “Lunar” criou um vídeo em que os gatos e cães aparecem sendo “convocados”, igualmente ocorreu os astros da seleção brasileira. O primeiro a aparecer é o Vini Jr, seguido por Gabriel Jesus, Casemiro, Richarlison, Paquetá, Alisson, Weverton, Thiago Silva e Neymar. O vídeo é todo acompanhado de um ensaio fotográfico.

“Convocados da Copa BR só craque! Vitória garantida? Só com adoção”, escreveram na legenda da publicação.

Como ajudar a fundação Lunar?

A ONG aceita doações que podem ser feitas diretamente pelo PIX, que é o CNPJ da fundação: 39.469.916/0001-20.