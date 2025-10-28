Capa Jornal Amazônia
Brasil

Onça-parda aparece em bairro residencial e deixa família presa em casa

O quarteirão inteiro precisou ser isolado para garantir a segurança de moradores e do animal, que foi visto pela população nessa segunda-feira (27). O caso é registrado em Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, em Minas Gerais

Lívia Ximenes
fonte

A onça-parda tem cerca de dois anos e mais de um metro de comprimento (Reprodução)

Uma onça-parda apareceu, nessa segunda-feira (27), em um bairro residencial de Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, em Minas Gerais. O animal foi visto por moradores e, após a primeira tentativa de sedação, subiu em uma árvore no quintal de uma casa, o que deixou uma família presa e o quarteirão, isolado. O caso é acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) e médicos veterinários do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU).

As medidas de isolamento foram adotadas para evitar riscos à população e ao animal. Na manhã dessa terça-feira (28), as equipes retornam ao local para tentar capturar a onça com segurança. O Corpo de Bombeiros falou que o felino foi visto por volta das 10h e, às 13h, houve o acionamento para captura.

image Equipes ainda não conseguiram sedar a onça-parda para captura (Reprodução)

”A família se recusou a deixar o local e, por isso, ficaram trancados dentro da residência até que a operação fosse finalizada. Além disso, muitas pessoas estavam se aproximando da árvore para tirar fotos, já que nunca haviam visto uma onça e por isso todo o quarteirão foi isolado”, disse o sargento Jailson Pereira, do Corpo de Bombeiros. Segundo o órgão, o animal tem cerca de dois anos e mais de um metro de comprimento, considerado grande. Suspeita-se que o felino tenha ido ao distrito em busca de alimento, pois fica próximo ao rio Paranaíba, onde a espécie vive.

Com a chegada dos médicos veterinários da UFU, as tentativas de sedação iniciaram. “Estávamos na expectativa de sedação completa do animal. Acertamos dois dardos e estamos fazendo outros para que esse animal venha a cair da árvore e possamos iniciar as avaliações e, quem sabe, já soltá-lo em seu habitat natural”, disse o veterinário Márcio Bandarra. Entretanto, a quantidade não foi suficiente e, agora, o animal encontra-se em posição onde não pode ser atingido por novos dardos.

A captura em grande altura não ocorreu por falta de equipamentos, segundo os militares. Ao ser resgatada, a onça-parda será avaliada e, caso não apresente problemas de saúde, será devolvida imediatamente à natureza.

