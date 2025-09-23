VÍDEO: Onça-pintada invade casas e é capturada após três horas de buscas em Porto Velho
Animal circulou pelas ruas do distrito de Extrema e foi contido por equipe do Ibama
Uma onça-pintada foi capturada na noite de segunda-feira (22) após circular pelas ruas e entrar em residências no distrito de Extrema, em Porto Velho. A operação foi realizada por uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Moradores registraram vídeos do animal, incluindo o momento em que ele salta um muro e atravessa a rua, enquanto era acompanhado por policiais militares.
A professora Sônia Elisabete relatou que a família viveu momentos de tensão. O marido dela tentou fechar a casa após perceber a movimentação dos vizinhos, mas não conseguiu antes da entrada da onça.
Morador ficou ferido ao tentar conter animal
Segundo os relatos, a onça foi vista por volta das 10h dentro de uma residência. Durante a manhã, um homem ficou ferido ao tentar impedir que o animal entrasse em uma creche. Ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo.
O felino permaneceu cerca de três horas na região, circulando por diferentes pontos, mas não fez novos ataques antes de buscar abrigo em outra área.
