O que se sabe sobre assassinato de professor de escola de elite de SP

Fábio Schlichting foi encontrado parcialmente carbonizado no último sábado, 22

Estadão Conteúdo
fonte

Fábio Schlichting foi encontrado morto (Reprodução / Redes Sociais)

O corpo de Fábio Schlichting, professor de português e inglês da Escola Suíço-Brasileira de São Paulo, foi encontrado parcialmente carbonizado no último sábado, 22. O caso é investigado pela polícia. Veja o que se sabe sobre:

O que ocorreu?

Policiais militares encontraram o corpo de Fábio em um terreno baldio, na Estrada do Jararau, na Chácara Nani. A vítima estava caída e tinha marcas de violência. Ele tinha sido visto pela última vez no início da madrugada, quando saiu do prédio onde morava dirigindo seu veículo.

Quem cometeu o crime e qual a motivação?

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas ainda não nenhum suspeito identificado. O carro do professor foi encontrado perto do local onde estava o corpo.

A perícia compareceu ao local onde o corpo foi encontrado. Segundo a secretaria, trabalhos de campo e de inteligência estão sendo feitos para que os fatos sejam esclarecidos.

Quem era o professor?

Fábio lecionava português e inglês desde 2023 na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo. Procurada pelo Estadão, a escola informou que não se manifestaria sobre o caso.

O professor também dava aulas de inglês jurídico na Bilingual Minds, uma consultoria especializada em ensino bilíngue, que lamentou a morte. Ele foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 26.

