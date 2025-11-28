O que se sabe sobre assassinato de professor de escola de elite de SP
Fábio Schlichting foi encontrado parcialmente carbonizado no último sábado, 22
O corpo de Fábio Schlichting, professor de português e inglês da Escola Suíço-Brasileira de São Paulo, foi encontrado parcialmente carbonizado no último sábado, 22. O caso é investigado pela polícia. Veja o que se sabe sobre:
O que ocorreu?
Policiais militares encontraram o corpo de Fábio em um terreno baldio, na Estrada do Jararau, na Chácara Nani. A vítima estava caída e tinha marcas de violência. Ele tinha sido visto pela última vez no início da madrugada, quando saiu do prédio onde morava dirigindo seu veículo.
Quem cometeu o crime e qual a motivação?
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas ainda não nenhum suspeito identificado. O carro do professor foi encontrado perto do local onde estava o corpo.
A perícia compareceu ao local onde o corpo foi encontrado. Segundo a secretaria, trabalhos de campo e de inteligência estão sendo feitos para que os fatos sejam esclarecidos.
Quem era o professor?
Fábio lecionava português e inglês desde 2023 na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo. Procurada pelo Estadão, a escola informou que não se manifestaria sobre o caso.
O professor também dava aulas de inglês jurídico na Bilingual Minds, uma consultoria especializada em ensino bilíngue, que lamentou a morte. Ele foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 26.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA