Nota antiga pode valer até R$ 85 mil; veja lista das mais raras

Cédulas antigas guardadas em bom estado podem ser vendidas por valores altos a colecionadores

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Mateus Andre / Freepik)

Guardar cédulas antigas pode se transformar em um investimento inesperado. O mercado de colecionismo de moedas e notas, conhecido como numismática, tem crescido no Brasil e exemplares raros já são negociados por valores que chegam a R$ 85 mil em leilões especializados.

A avaliação de uma cédula depende de fatores como emissão, série, raridade e, principalmente, o estado de conservação. No meio numismático, o termo Flor de Estampa refere-se às notas praticamente intactas, que costumam alcançar os preços mais altos.

Quais são as cédulas antigas mais valiosas do Brasil?

Algumas notas brasileiras são particularmente procuradas por colecionadores e podem alcançar cifras elevadas quando bem conservadas:

  1. Cédula de 100 cruzados (1986)
    Produzida com a imagem de Juscelino Kubitschek; pode valer até R$ 11 mil quando em perfeito estado.
  2. Cédula de 1.000 cruzeiros (1983)
    Estampa o Barão do Rio Branco e pode chegar a R$ 15 mil, especialmente em séries raras como AA 0001/0001.
  3. Cédula de 500 mil réis (1904)
    Considerada uma das mais raras; exemplares em excelente conservação podem alcançar R$ 85 mil em leilões.
  4. Cédula de 20 mil réis (1906)
    Dependendo da conservação, o valor pode variar entre R$ 2.600 e R$ 32 mil.
  5. Cédula de 1 conto de réis (1909/1911)
    Exemplar raro que pode ultrapassar R$ 80 mil no mercado especializado.

Nota antiga pode valer até R$ 85 mil; veja lista das mais raras

Como avaliar se sua nota antiga tem valor?

Antes de negociar uma cédula antiga, observe com atenção os seguintes aspectos:

  • Emissão: ano e contexto histórico da nota.
  • Série: números iniciais, sequenciais ou séries especiais.
  • Raridade: quantidade conhecida no mercado e em coleções.
  • Conservação: notas em estado "Flor de Estampa" valem consideravelmente mais.

Especialistas recomendam procurar avaliação profissional antes ser desfazer de uma cédula antiga. Talvez você esteja segurando uma nota com grande valor histórico. Com o crescimento do colecionismo, as buscas no Brasil por essas raridades estão cada vez mais fortes.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

