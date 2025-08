Tem um desses em casa? Veja 6 itens raros que podem valer uma fortuna

Talvez você tenha em casa um objeto aparentemente comum, mas que pode valer uma verdadeira fortuna. Itens que fizeram parte da infância de muitos brasileiros, ou que marcaram épocas específicas, hoje são altamente valorizados no mercado de colecionadores. Pensando nisso, a Redação de O Liberal reuniu seis objetos raros que podem estar guardados aí na sua casa e que valem — literalmente — muito dinheiro.

Confira a lista, veja se tem algum deles e descubra como vender online com segurança.

VEJA MAIS

1. Moeda de R$ 1 com a letra “P”, de 1998

Moeda de R$ 1 com a letra “P” de 1998 (Reprodução)

Uma moeda de R$ 1 fabricada em 1998, que traz a letra “P” abaixo da inscrição “Real”, é um dos achados mais valiosos para colecionadores.

Essa particularidade na cunhagem, classificada como “R5”, torna a peça rara e estimada entre R$ 26 mil e R$ 30 mil, dependendo do estado de conservação. A moeda é considerada um verdadeiro investimento para quem gosta de numismática.

2. Camisa tradicional do Paysandu com patrocínio Big Ben

Camisa do Paysandu de 1999. (Reprodução/Redes Sociais)

Torcedores do Paysandu que guardam camisas antigas podem ter em mãos uma peça valiosa, especialmente o uniforme listrado com o patrocínio da extinta rede de farmácias Big Ben, usado por volta de 1999.

Em brechós e sites especializados, camisas oficiais dessa época em boas condições podem ultrapassar os R$ 300, sendo bastante disputadas por colecionadores de artigos esportivos.

3. Prato de vidro marrom Brasil da Duralex

Prato de vidro marrom da Duralex. (Reprodução/Enjoey)

Itens da linha marrom Brasil da Duralex, como pratos, copos e tigelas, voltaram a ganhar atenção no mercado retrô.

Com a produção encerrada, os objetos em excelente estado podem valer mais de R$ 300 em vendas online, especialmente quando fazem parte de conjuntos completos. A nostalgia e a estética vintage impulsionam o interesse desses produtos.

4. Eletrônicos antigos dos anos 70 e 80

Walkman Sony e Atari 2600. (Divulgação)

Aparelhos eletrônicos como o Atari 2600, o Walkman Sony e o computador Apple II, que marcaram as décadas de 70 e 80, se tornaram verdadeiros objetos de desejo.

O valor depende do estado, acessórios originais e funcionamento, podendo chegar a milhares de reais. Colecionadores e entusiastas disputam esses itens em plataformas internacionais, como o eBay, o que tende a elevar ainda mais os preços.

5. Botões vintage

Botões vintage raros. (Reprodução/Enjoey)

Para quem gosta de artesanato, botões antigos, especialmente de baquelite ou esculpidos à mão, podem ser verdadeiras relíquias.

Guardados em latas de costura antigas, esses pequenos itens são valorizados por colecionadores e artesãos. Em sites de desapego, botões vintage detalhados e raros podem alcançar até R$ 300.

6. Camisa do Remo de 1997

Camisa do Clube do Remo de 1997. (Reprodução/Manto Remista)

No universo do futebol paraense, a camisa do Remo de 1997 é mais uma peça marcante. Produzida pela Penalty, com gola polo e o tradicional patrocínio da Yamada, ela remete a uma das vitórias históricas do clube contra o Paysandu.

Para colecionadores, a camisa pode valer mais de R$ 500 em brechós e vendas especializadas, sendo uma relíquia para os torcedores azulinos.

💸 Como vender itens raros online?

Se você identificou algum desses itens na sua casa, o próximo passo é vender da forma certa. A maneira mais prática é anunciar em sites e plataformas especializadas, onde colecionadores estão dispostos a pagar bem por relíquias autênticas.

Principais plataformas para vender itens raros:

Enjoei

Mercado Livre

OLX

Shopee

Elo7

Facebook Marketplace

Antes de publicar o anúncio, pesquise preços de itens semelhantes, avalie o estado de conservação e tire fotos de qualidade.

Considere ainda as taxas de venda, o público-alvo da plataforma e as opções de envio. Em muitos casos, o que está guardado pode se transformar em uma boa renda extra.