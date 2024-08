Naufrágio provoca morte de três garimpeiros; duas pessoas estão desaparecidas

Uma draga e um barco rebocador naufragaram entre Jutaí e Fonte Boa, no Amazonas, provocando a morte de três garimpeiros e o desaparecimento de outras duas pessoas. O acidente aconteceu no rio Altiparanã, afluente do rio Solimões, nesse domingo (18). Os corpos foram levados à unidade hospitalar de Jutaí, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

No hospital, as vítimas foram identificadas como os garimpeiros Odacildo Soares Oliveira (30 anos), Darcy Wanildo Braga de Souza (31 anos) e Odair João Carvalho Mota (47 anos). Um dos sobreviventes relatou o acidente: o barco rebocador bateu em um tronco por volta das 5 horas e ocasionou um buraco na draga, o que levou ao naufrágio. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jutaí.

Os garimpeiros mortos e as duas pessoas desaparecidas estavam na draga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente à Defesa Civil e à Guarda Municipal, está em busca das vítimas sumidas. Familiares, amigos e moradores de Jutaí estão apoiando a procura.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)