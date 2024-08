Naufrágio de veleiro deixa um morto e seis desaparecidos na Itália

Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas após o naufrágio de um veleiro, na madrugada desta segunda-feira (19), perto de Palermo, na ilha da Sicília, anunciou a Guarda Costeira italiana, depois de informar o resgate de 15 pessoas.

"Um corpo foi encontrado nos destroços, mas ainda não foi recuperado, a quase 50 metros de profundidade", disse um porta-voz da Guarda Costeira à AFP. A vítima é uma das sete pessoas que foram reportadas como desaparecidas, quatro de nacionalidade britânica, duas americanas e um canadense.



O veleiro de luxo, de nome Bayesian e bandeira britânica, naufragou às 5H00 (0H00 de Brasília) nas imediações de Porticello, após uma "tempestade violenta", informou a Guarda Costeira italiana em um comunicado.



A cidade de Porticello fica 15 km ao leste de Palermo, capital da Sicília. A bordo do veleiro estavam 22 pessoas, incluindo 10 membros da tripulação, informou a Guarda Costeira. Quinze pessoas foram resgatadas, segundo o organismo e os bombeiros. Oito foram levadas para hospitais locais.



As buscas prosseguem com o apoio de um helicóptero, mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira. Uma investigação foi iniciada pela autoridade judicial de Termini Imerese.



O veleiro Bayesian foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado em 2020, segundo portal TGCom 24. Este tipo de veleiro possui um mastro principal de alumínio considerado o mais alto do mundo, com 75 metros. Suas velas têm uma superfície de 3.000 m².