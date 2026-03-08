Capa Jornal Amazônia
Muro do Aeroporto de Congonhas cai durante tempestade

O incidente aconteceu na tarde desse domingo (8) e não deixou feridos

Lívia Ximenes
fonte

Ninguém se feriu com o incidente, segundo a Aena (Reprodução)

Um muro do Aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul de São Paulo (SP), caiu durante uma tempestade na tarde desse domingo (8). Devido à forte chuva e enxurrada, a estrutura desabou. As operações do aeroporto não foram impactadas pelo incidente, segundo a operadora Aena.

“As áreas foram isoladas imediatamente após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto. Ninguém ficou ferido”, informou a operadora. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE-SP) registrou, desde o início da tarde, pontos de alagamentos nas Marginais Tietê e Pinheiros. As Zonas Sudeste e Leste da capital paulista permanecem em estado de atenção.

