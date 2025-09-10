VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

E se você namorasse um homem há três anos e descobrisse que ele tinha um relacionamento paralelo há oito anos com outra mulher? Foi o que aconteceu com a jovem Laura Kurban, que viralizou no TikTok depois que ela revelou ter descoberto que o namorado, com quem se relacionava há três anos, tinha outro relacionamento há oito anos com Karen Silva.

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas. Hoje, elas se descrevem como amigas “unidas pelo chifre” e produzem vídeos para as redes sociais expondo as mentiras do ex.

De acordo com Laura, os álibis do ex-namorado soavam plausíveis. Ele trabalhava em dois empregos, vivia ocupado e mantinha um perfil discreto, sem redes sociais ou muitos amigos. Esses fatores ajudavam a esconder a vida dupla, que os pais dele tinham conhecimento das duas relações e ajudavam a encobrir a farsa.

As suspeitas surgiram quando Laura passou a rezar com a mãe, que a alertou para a possibilidade de uma traição do namorado. Pouco tempo depois, a desconfiança se confirmou. O namorado recebeu uma ligação de outra mulher diante de Laura, que o confrontou. O rapaz disse se tratar de uma ex com quem trocava mensagens. Na verdade, era Karen, sua namorada de oito anos de relacionamento, que também desconhecia a traição.

Após o choque inicial, Laura e Karen decidiram se encontrar, esclarecer a situação e romper de vez com o rapaz. A partir daí, começaram a identificar cada uma das mentiras que ouviram ao longo dos anos e a expor tudo em vídeos divertidos no TikTok. Como o que elas contam como descobriram uma da outra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)