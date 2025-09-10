Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

Gabrielle Borges
fonte

De acordo com Laura, os álibis do ex-namorado soavam plausíveis. Ele trabalhava em dois empregos, vivia ocupado e mantinha um perfil discreto, sem redes sociais ou muitos amigos (Reprodução/TikTok)

E se você namorasse um homem há três anos e descobrisse que ele tinha um relacionamento paralelo há oito anos com outra mulher? Foi o que aconteceu com a jovem Laura Kurban, que viralizou no TikTok depois que ela revelou ter descoberto que o namorado, com quem se relacionava há três anos, tinha outro relacionamento há oito anos com Karen Silva.

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas. Hoje, elas se descrevem como amigas “unidas pelo chifre” e produzem vídeos para as redes sociais expondo as mentiras do ex.

VEJA MAIS

image Jovem descobre traição do namorado por causa de BBB; entenda
A descoberta veio à tona quando um print da mensagem, postado em um grupo, viralizou nas redes sociais

image Mulher descobre traição após jovem tuitar conversa que ouviu em ônibus
O rapaz ouviu os relatos da traição e expôs a conversa na rede social. Internautas se mobilizaram até encontrar a "vítima" traída

image Jovem descobre traição de namorado por causa de reflexo em selfie; assista
O vídeo viralizou e teve mais de 184 mil curtidas

De acordo com Laura, os álibis do ex-namorado soavam plausíveis. Ele trabalhava em dois empregos, vivia ocupado e mantinha um perfil discreto, sem redes sociais ou muitos amigos. Esses fatores ajudavam a esconder a vida dupla, que os pais dele tinham conhecimento das duas relações e ajudavam a encobrir a farsa.

As suspeitas surgiram quando Laura passou a rezar com a mãe, que a alertou para a possibilidade de uma traição do namorado. Pouco tempo depois, a desconfiança se confirmou. O namorado recebeu uma ligação de outra mulher diante de Laura, que o confrontou. O rapaz disse se tratar de uma ex com quem trocava mensagens. Na verdade, era Karen, sua namorada de oito anos de relacionamento, que também desconhecia a traição.

Após o choque inicial, Laura e Karen decidiram se encontrar, esclarecer a situação e romper de vez com o rapaz. A partir daí, começaram a identificar cada uma das mentiras que ouviram ao longo dos anos e a expor tudo em vídeos divertidos no TikTok. Como o que elas contam como descobriram uma da outra.

Veja o vídeo

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Viralizou

mulheres descobrem traição
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

DESCOBERTA

VÍDEO: Estudante de medicina descobre estar 'morto' para sistema do SUS

Matías só soube do "próprio óbito" quando foi buscar a carteira de vacinação para cadastrar seu histórico na plataforma do Programa Nacional de Imunizações,

10.09.25 9h27

UNIDAS PELA TRAIÇÃO

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

10.09.25 10h12

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

VIRALIZOU

VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'

Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)

09.09.25 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda