Jovem descobre traição de namorado por causa de reflexo em selfie; assista

Uma selfie foi o suficiente para que uma jovem descobrisse que seu namorado estava sendo infiel. Sydney Kinsch publicou em seu perfil no TikTok, na segunda-feira (2), um vídeo explicando a história. A publicação teve mais de 185 mil curtidas.

“Aquela vez que meu namorado há quatro anos me mandou uma foto me traindo”, escreveu a jovem. A legenda dá uma dica: “Cheque o reflexo nos óculos de sol do seu namorado, senhoras”.

Ela aparece despretensiosamente com a selfie do namorado no fundo. Ele usa óculos e no reflexo em uma das lentes aparece sua mão e o volante do carro. Depois, Sydney se move para o lado e mostra a outra lente, que entregou a traição. No reflexo, duas pernas femininas aparecem esticadas, com os pés na janela.

Depois, a jovem escreveu nos comentários como ela via a “consideração” de seu namorado. “Liguei para ele e perguntei se ele percebeu que me enviou em seu Snapchat e ele não tinha ideia”, escreveu ela. “Então eu mandei para ele e ele me chamou de louca e que era a namorada do nosso amigo e [que] ele pode ter amigos”, completou.

Sydney disse, ainda, que descobriu semanas depois que tinha sido traída com 5 mulheres diferentes no mês anterior.