Jovem descobre traição do namorado por causa de BBB; entenda

Uma jovem descobriu, através de uma mensagem em um grupo do Telegram dedicado a compartilhar informações sobre o Big Brother Brasil 24, que seu namorado tinha planos de traí-la.

A descoberta veio à tona quando um print da mensagem, postado no grupo, viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (18). No texto enviado no grupo constava a seguinte mensagem: “Se você é Ana Luiza e mandou um print do 'Espiadinha BBB' para seu namorado por WhatsApp por volta das 12h45, e ele estava no ônibus TICEN-UFSC em Florianópolis, saiba que ele mentiu dizendo que iria trabalhar amanhã, mas na realidade está planejando sair como uma tal de Marcela.”

Chocada com a descoberta, a jovem compartilhou o print na rede social X (antiga plataforma Twitter), comentando: “Graças ao 'Espiadinha BBB', tô solteira de novo”. O perfil 'Espiadinha', que também possui uma conta no X, interagiu com a publicação da jovem.