Mulher morre engasgada com pão; caso é investigado pela Polícia Civil

Josiane Ferreira, de 44 anos, tinha deficiência intelectual severa e não resistiu mesmo após socorro da família

O Liberal
fonte

Familiares tentam socorrer vítima, mas não tiveram sucesso (O Liberal / Arquivo)

Uma mulher de 44 anos morreu após se engasgar com um pedaço de pão, na noite da última sexta-feira (5), em Cuiabá, no Mato Grosso. A vítima foi identificada como Josiane Sebastiana Ferreira de Castro. De acordo com a Polícia Civil, familiares tentaram socorrer Josiane, mas não conseguiram evitar o sufocamento. A irmã relatou que todos os esforços para reanimá-la foram em vão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda na residência. Segundo as autoridades, Josiane possuía deficiência intelectual severa desde a infância. A Polícia Civil informou que o caso será investigado.

