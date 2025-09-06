Homem é preso pela PM após ameaçar clientes de bar em Altamira

A Polícia Militar prendeu um homem na noite de sexta-feira (5/9), em Altamira, no sudoeste do Pará, depois de receber denúncias de que ele estaria ameaçando pessoas em um bar do município.

Conforme o portal A Voz do Xingu, a PM informou que a guarnição foi acionada por moradores que relataram que o suspeito estava armado no estabelecimento. Assim que os agentes chegaram ao local, eles não localizaram o homem. Porém, a polícia soube que o suspeito tinha saído de um mototáxi em direção à rodoviária.

No terminal, ainda de acordo com A Voz do Xingu, testemunhas contaram que o homem tinha embarcado em um ônibus com destino a Marabá, no sudeste paraense. O transporte foi interceptado pelos militares na rodovia Ernesto Acioly.

Durante a abordagem, a Polícia Militar encontrou uma pistola Beretta calibre .22, sem munições, com o suspeito. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

