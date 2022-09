Mulher morre após encostar em cerca elétrica de supermercado

Uma mulher de 40 anos identificada como Elaine Domingues Santos morreu após encostar na cerca elétrica que fica ao redor do supermercado Tenda Atacado, na Avenida Nuno de Assis, em Bauru, São Paulo. O incidente ocorreu na noite de terça-feira (20). A vítima chegou a ser socorrida no hospital, mas não resistiu.

No boletim de ocorrência, Kleber Santos, marido da vítima, contou que os dois são atletas e estavam praticando corrida próximo ao local. Segundo Kleber, a mulher havia parado para descansar e se encostou na cerca do supermercado, que estava eletrizada. O marido de Elaine a levou para um hospital, mas, chegando lá, ainda durante os primeiros socorros, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Nas redes sociais, o estabelecimento informou que lamenta o ocorrido e ajuda com a investigação do caso. “Abrimos uma investigação interna e estamos colaborando com as autoridades para apurar todos os detalhes do ocorrido. Nos solidarizamos com a dor da família diante desta perda irreparável”, explicou a rede de supermercados.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de Bauru e a causa do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)