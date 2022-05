Choque de peixe elétrico paralisa metade do corpo de jovem no Amapá

Um jovem de 18 anos foi internado no Hospital Estadual de Laranjal do Jari, no Amapá, após ser atacado por um poraquê, peixe-elétrico que vive na América do Sul e pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Lucas Rocha Oliveira teve metade do corpo paralisado e foi levado em uma canoa para a unidade de atendimento, onde está hospitalizado desde a sexta-feira (29).

VEJA MAIS

O animal, de acordo com testemunhas, teria surgido na área urbana devido às fortes chuvas que atingem o município desde março, causando o aumento do nível do rio Jari, o principal da região. A maioria dos bairros da cidade foram alagados, após a água do rio ter superado a marca histórica de três metros.

A diretora do Hospital Estadual de Laranjal do Jari, Arailza Martins, afirmou que Lucas seria encaminhado ainda nesta terça-feira (3) para Macapá, que fica a 265 quilômetros do município.

Segundo especialistas, o poraquê pode ser comparado a uma pilha, já que a parte de frente de seu corpo tem carga positiva, enquanto a ponta de sua cauda é de carga negativa. Assim, se uma pessoa pegar nas duas extremidades ao mesmo tempo, o choque pode ser fatal.