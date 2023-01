Mulher leva tiro e morre em cemitério enquanto liberava corpo

Uma mulher foi assassinada com tiros na cabeça na noite desta quinta-feira (12) no setor de Serviços Funerários de um Cemitério Municipal, enquanto fazia a liberação de um corpo. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o Guarda Municipal Crispim, os atiradores dispararam diversas vezes no local e depois fugiram em um carro preto. “Essa mulher e um rapaz vieram para fazer a liberação de um corpo e chegou o atirador com uma pistola e começou a disparar tiros. Ele acertou essa mulher com um tiro na cabeça. O outro rapaz que estava com ela correu, a gente não sabe se ele foi baleado ou não”, disse o Guarda.

VEJA MAIS

De acordo com Crispim, o Serviço Funerário do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba (PR), estava movimentado no momento do atentado. “Havia bastante movimento. Outras pessoas estavam ali para fazer a liberação de seus parentes e aconteceu isso aí. Graças a Deus somente uma vítima, porque poderia ter sido muito pior”, pontuou.

O Guarda Municipal relatou sobre a ousadia dos atiradores. “Muita petulância e ousadia deles. Até pelo fato de a família estar aqui para fazer a liberação do corpo de um ente querido”, destacou.

Até o momento nenhum suspeito foi encontrado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).