Mulher fica em estado grave após ser atingida por galho de árvore durante tempestade

A ambulante Aline Martins Cunha, de 38 anos, foi internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Federal dos Servidores do Estado após ser atingida por um galho enquanto desmontava sua barraca de venda de bolos e café. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (16), durante a tempestade que atingiu o Rio de Janeiro. De acordo com familiares, ela estava em coma induzido. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Aline trabalhava há quatro anos em frente ao Hospital Federal para onde foi levada. Ela teve fraturas na oitava vértebra, na base craniana, nas costelas, perfurou o pulmão e estava sem os movimentos do tórax para baixo.

Aline desmontava sua barraca de venda de bolos quando foi atingida por galho de árvore (Foto: Reprodução / Via G1 Rio de Janeiro)

Estragos

A chuva forte, acompanhada de raios, vento forte e até granizo, provocou vários transtornos em diferentes regiões da cidade, nesta segunda-feira. Pelo menos 10 árvores caíram, e bolsões d’água se formaram em 12 pontos.

Um homem de 65 anos caiu da ciclovia nas pedras do Costão da Niemeyer e foi socorrido pelos bombeiros. O estado dele era estável.

Houve rajadas de vento de até 61 km/h no Aeroporto Santos Dumont.

Para esta terça-feira (17), a previsão é de dia de sol entre muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva sobre todo o Grande Rio devido a instabilidades vindas do oceano para o continente. O mar tende a ficar mais agitado, e a temperatura máxima prevista é de 24°C na capital.