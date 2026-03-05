Capa Jornal Amazônia
Mulher encontra microcâmera escondida em banheiro de empresa

A funcionária notou uma luz na tomada e achou suspeito. O caso aconteceu nesta quarta-feira (4)

Lívia Ximenes
fonte

A microcâmera estava instalada dentro de uma tomada (Reprodução / PMSC)

Uma funcionária encontrou uma microcâmera escondida em um banheiro da empresa onde trabalha, nesta quarta-feira (4). A mulher notou uma luz em uma tomada, localizada abaixo da pia, e achou suspeito. O caso aconteceu em Içara, no sul de Santa Catarina.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e fez um termo circunstanciado por registro não autorizado de intimidade sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheio. As autoridades apreenderam a microcâmera, que possui chip de armazenamento, além de três celulares, um computador e um notebook. Conforme os militares, a mulher trabalhava há poucos dias no local e o banheiro era reservado aos funcionários — fato confirmado por um colega.

Por volta das 18h, enquanto a PM estava no estabelecimento, o responsável pela empresa compareceu e afirmou não saber do que se tratava. Conforme as autoridades, ele estava “alegando que o caso estaria causando transtornos em seu ambiente de trabalho”. O caso, de acordo com os militares, será analisado pelo Juizado Especial Criminal.

A empresa, identificada como SS Solar, emitiu nota e disse tomar as medidas imediatas para esclarecer a situação. Veja o comunicado abaixo.

“Ao tomarmos conhecimento do fato no dia de ontem, fomos pegos de surpresa, imediatamente, tomamos as medidas necessárias para que a justiça esclareça este assunto.

A SS Solar Energia bem como seu proprietário tem uma história de seriedade e cuidado com os assuntos profissionais e particulares, visto ser uma empresa familiar extremamente conhecida no bairro/município.

Cremos na justiça dos homens, mas muito mais na Justiça de Deus que irão solucionar este equivoco.

O assunto ficará na mão da justiça, e de Deus, da verdade.”

