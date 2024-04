Família encontra câmera escondida no banheiro de casa; VÍDEO

Uma família encontrou uma câmera escondida no banheiro da casa alugada onde moravam, em Anápolis, Goiás. O incidente ocorreu após 15 dias da mudança para a casa alugada Uma adolescente de 16 anos encontrou a câmera disfarçada dentro de uma tomada no banheiro.

A descoberta levou a uma investigação policial que revelou que a câmera transmitia ao vivo as imagens captadas e também armazenava os arquivos para posterior visualização. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis agora está à frente do caso, que levou à prisão do suspeito, Francismar Fernandes da Silva, 36 anos, proprietário do imóvel.

Em entrevista ao portal UOL, o pai da adolescente explicou que o suspeito começou a agir de maneira estranha logo no início do contrato de locação. Ele visitou a casa no segundo dia após a mudança, sob o pretexto de desinstalar um equipamento de segurança. A família não desconfiou no início, mas o comportamento do suspeito tornou-se mais perturbador quando ele foi flagrado pela adolescente entrando na casa sem permissão.

"Minha filha estava sozinha em casa porque estava doente e não pôde ir à escola. Os cachorros começaram a latir em direção ao banheiro e ela ouviu alguém no local. Era Francismar, que já devia acompanhar a rotina da casa por meio da câmera", relatou o pai, indignado. Ao perceber algo fora do lugar na tomada, a jovem encontrou a câmera e imediatamente ligou para o pai, que correu para a casa.

A família, que também inclui a mãe da adolescente, uma tia e um irmão de oito anos, mudou-se do imóvel e agora busca ajuda psicológica para a filha e o irmão mais novo, que também foi exposto ao trauma. "Ele filmou todas as mulheres da casa tomando banho e até uma criança de oito anos, que agora também tem medo", lamentou o pai.

A Polícia Civil investiga se Francismar usou a empresa de energia solar para acessar o interior de outras residências e se há mais vítimas envolvidas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)