Airbnb proíbe a instalação de câmeras escondidas em hospedagens; entenda a nova regra

A partir de 30 de abril, o Airbnb vai proibir a instalação de câmeras de segurança dentro de hospedagens cadastradas em sua plataforma em todo o mundo. A nova regra visa oferecer mais privacidade para os turistas, que muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​com a ideia de serem monitorados durante a estadia.

A plataforma oferta um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações e meios de hospedagem. Até o momento, o Airbnb já proibia câmeras em quartos e banheiros, mas permitia os equipamentos em áreas como corredores e salas de estar, desde que a informação estivesse na página do anúncio antes da reserva.

A nova regra diz que as câmeras serão proibidas em qualquer área interna das hospedagens, em todo o mundo, independentemente de sua localização, finalidade ou divulgação prévia. No entanto, há exceções, como câmeras em ambientes externos e áreas comuns, como saguões e corredores de hotéis.

O Airbnb dará aos anfitriões até 30 de abril para ajustar seus imóveis à nova regra. Após essa data, caso haja denúncia de violação da norma, o parceiro poderá ser banido da plataforma.

Casos de câmeras escondidas no Airbnb

A decisão foi tomada após diversos casos de hóspedes que encontraram câmeras escondidas em seus quartos e locações do Airbnb. A empresa reconhece que, embora a gravação de imagens possa ser utilizada para fins de segurança, a prática sem autorização pode configurar crime. O Código Penal prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, para quem gravar cenas íntimas sem o conhecimento de quem está nelas.

Em janeiro, um casal de turistas encontrou uma câmera escondida em um quarto de resort em Porto de Galinhas, em Pernambuco. A esposa ouviu um barulho próximo da televisão e encontrou o que parecia ser um receptor de tomada, mas não conseguia colocar nenhum carregador no local. Ela examinou com a lanterna do celular e percebeu que se tratava de uma câmera. Após pesquisar a foto do aparelho na internet, eles descobriram que se tratava de um modelo de "câmera espiã".

Alguns meses antes, outra mulher descobriu uma câmera no banheiro da casa onde ela e amigas estavam hospedadas no Canadá, nos Estados Unidos. Depois de muito investigar, elas encontraram a câmera apontada para o chuveiro, em uma tomada do banheiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)