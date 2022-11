Publicitário encontra câmera escondida em apartamento alugado por meio do Airbnb; vídeo

Uma câmera escondida dentro de um apartamento alugado por meio do aplicativo Airbnb provocou polêmica na web. O publicitário Mateus Bandeira encontrou o equipamento durante estadia em um imóvel localizado na cidade de Campinas (SP), filmou e divulgou em uma rede social. A postagem viralizou. Segundo Mateus, a câmera estava camuflada no interior de um relógio digital, posicionado em frente à cama do imóvel.

O publicitário de 28 anos contou que tinha assistido a um vídeo que alertava sobre câmeras escondidas em imóveis alugados pelo Airbnb e decidiu checar o apartamento onde se instalou desta vez.

O vídeo que Mateus publicou em uma rede social já foi assistido por mais de 6 milhões de usuários apenas no TikTok e provocou espanto e indignação entre os internautas.

Resposta da plataforma de aluguel

Por meio de nota, o aplicativo Airbnb informou que já havia desativado o perfil do anfitrião e o anúncio correspondente à acomodação. O aplicativo também esclareceu que esse tipo de equipamento só é permitido caso o usuário seja devidamente avisado e não haja invasão de privacidade. Muitos internautas comentaram na postagem de Mateus que há haviam se hospedado nesse mesmo apartamento.