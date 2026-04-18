Mulher embriagada morre após deitar na rua e ser atropelada

Uma mulher de 49 anos morreu após se deitar na rua e ser atropelada por um carro na madrugada do dia 3 de abril, em Nossa Senhora de Fátima, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi encontrada presa debaixo do veículo.

O caso aconteceu na rua Paulino Evangelista. De acordo com a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez antes do atropelamento.

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O condutor, um homem de 44 anos, relatou que dirigia normalmente pela via quando passou por uma lombada e sentiu ter “passado por algo”. Ao perceber o ocorrido, ele desceu do carro e acionou o socorro.

Imagens registradas mostram a vítima cambaleando momentos antes de se deitar na rua. Outros veículos chegaram a passar pelo local, sem prestar ajuda efetiva.

Teste do bafômetro apontou ingestão de álcool

Segundo a PM, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,51 mg/L de álcool por litro de ar expelido, configurando crime de trânsito. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida.

O homem foi encaminhado à delegacia e autuado. De acordo com familiares da vítima, ele foi liberado após pagamento de fiança. A família da mulher cobra responsabilização pelo caso.