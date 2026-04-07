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Onça-parda morre atropelada por carro do Ministério da Fazenda em Brasília

O motorista não apresentava sinais de embriaguez

Estadão Conteúdo
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Segundo o motorista, o animal saiu abruptamente da vegetação (Divulgação/PMDF)

Uma onça-parda morreu atropelada na noite de segunda-feira, 6, na via L4 Norte, próximo à Estação Biológica da Universidade de Brasília (UnB), na Asa Norte. O carro envolvido no acidente era um veículo oficial do Ministério da Fazenda, conduzido por um servidor da pasta que retornava à sede para entregar o automóvel.

Segundo o motorista, o animal saiu abruptamente da vegetação às margens da via e cruzou a pista sem que houvesse tempo hábil para frear ou desviar. A equipe do Ministério acionou a Polícia Militar Ambiental, que compareceu ao local. O servidor permaneceu no local até a chegada dos militares e, segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), demonstrou pesar pelo ocorrido.

O motorista não apresentava sinais de embriaguez e foi orientado a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O BPMA classificou a morte como fatalidade. O animal era uma fêmea jovem, com idade estimada entre 6 meses e 1 ano, e pesava entre 20 e 25 quilos. O corpo foi removido pelo BPMA e encaminhado ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus) para posterior destinação ao Hospital Veterinário da UnB.

Em nota, o Ministério da Fazenda confirmou que o carro trafegava dentro do limite de velocidade e que o impacto ocorreu de forma repentina. A pasta informou que as circunstâncias do caso são apuradas pelas autoridades competentes. O ministro Dario Durigan, que não estava no veículo, e a equipe da pasta manifestaram pesar pela morte do animal.

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