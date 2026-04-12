Vítima de atropelamento tem pernas decepadas na BR-163, em Itaituba

Um gravíssimo acidente de trânsito matou uma pessoa na noite do último sábado (11), na BR-163, nas proximidades do Km 415, no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba, na região sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 22h. Um veículo atropelou uma pessoa que teve as pernas decepadas do corpo. O motorista do veículo fugiu sem prestar auxílio à vítima.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada pela população após relatos do ocorrido. Ao chegar ao local, os militares constataram que uma equipe da Polícia Civil já estava presente realizando os primeiros levantamentos.

Com o forte impacto, o corpo da vítima foi severamente atingido, e partes ficaram espalhadas pela rodovia, apontando a gravidade do acidente. A suspeita dos policiais é que o acidente tenha sido causado por uma carreta não identificada. A vítima morreu no local e não foi identificada, porque não portava documentos. As circunstâncias do caso não foram esclarecidas e seguem sob investigação pelas autoridades competentes.