Mulher é presa por racismo durante filme de Bob Marley: 'Quanto preto no cinema'

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (28) após ser acusada de racismo durante uma exibição do filme "Bob Marley: One Love", em um cinema de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A prisão ocorreu após a vítima, um homem negro que estava sentado próximo da agressora na sala de cinema, denunciar o caso.

Segundo o relato da vítima, a mulher teria dito em voz alta: "Nossa! Quanto preto no cinema hoje em dia!". A fala, considerada ofensiva e discriminatória, gerou constrangimento e indignação no homem e em outros espectadores presentes na sala. Em vídeo divulgado pelo Jornal da Razão é possível ver o momento que as autoridades chegam no local.

Ao serem acionados, os policiais conversaram com a vítima e com a acusada, que confirmou ter feito o comentário, mas alegou não ter tido a intenção de ofender ninguém. Afirmou que apenas mencionou a quantidade de pessoas negras presentes por estar assistindo a um filme sobre Bob Marley.

Diante da gravidade da situação, os policiais decidiram dar voz de prisão à mulher por crime de injúria racial. Ela foi conduzida à delegacia de polícia civil, junto com a vítima e testemunhas, para prestar depoimento e realizar os procedimentos cabíveis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)