Jovens são retirados de cinema por fumar maconha durante filme de Bob Marley; vídeo

Um grupo de jovens foi retirado de uma sessão do filme "Bob Marley: One Love" após serem flagrados fumando maconha durante a exibição. O caso aconteceu na última segunda-feira (26), no Shopping Guararapes, em Jaboatão, Pernambuco. A ação da Polícia Militar foi registrada em vídeos que circulam pelas redes sociais.

Os vídeos mostram os jovens sendo abordados pelos policiais dentro da sala de cinema. O grupo foi retirado do local, com chutes e tapas, por agentes e seguranças do shopping. Após o tumulto, a plateia do cinema aplaudiu.

VEJA MAIS

Em nota, o Shopping Guararapes informou que a equipe do cinema acionou a PM após relatos de clientes sobre o grupo de jovens. No entanto, não há informações sobre prisões ou apreensões.

"Esclarecemos que, após relatos de clientes sobre um grupo de jovens que estavam utilizando substâncias ilícitas na sala do cinema e causando tumulto, a equipe do cinema acionou a Polícia Militar para tomar providências, visando garantir o bem-estar dos clientes. A corporação removeu o grupo da sala e realizou revistas", disse o shopping.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)