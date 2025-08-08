Mulher agredida com mais de 60 socos compartilha imagem da recuperação facial após cirurgia
Juliana Garcia segue em processo de recuperação após ser brutalmente agredida com 61 socos pelo ex-jogador Igor Cabral; ela publicou nesta sexta-feira (8) uma nova foto mostrando o rosto ainda com hematomas
Juliana Garcia, de 35 anos, usou as redes sociais para mostrar como tem sido o seu processo de recuperação após passar por uma cirurgia de reconstrução facial, após a violência que sofreu do namorado em elevador. Nesta sexta-feira (8), ela publicou uma nova foto em que aparece com hematomas no rosto, resultado da violência que sofreu no fim de julho.
A vítima, que teve os ossos da face fraturados após ser agredida com 61 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, passou por cirurgia no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e recebeu alta na última segunda-feira (4/8).
Desde então, Juliana tem usado suas redes para compartilhar com seus seguidores os impactos da agressão e os avanços na recuperação, mostrando coragem e força diante de uma situação traumática. O caso gerou comoção nas redes sociais, onde internautas têm demonstrado apoio à vítima.
O crime aconteceu no dia 26 de julho, em um condomínio de alto padrão em Ponta Negra, em Natal (RN), e foi flagrado por câmeras de segurança do prédio. Um segurança acompanhava as imagens em tempo real e acionou a Polícia Militar. Igor foi contido por moradores e preso em flagrante ao sair do elevador.
No momento da prisão, Juliana entregou aos policiais um bilhete denunciando que havia sido ameaçada de morte. A Polícia Civil autuou o agressor por tentativa de feminicídio.
Igor Eduardo Cabral segue preso desde 28 de julho e foi transferido na última sexta-feira (1º/8) para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. A defesa do ex-jogador havia solicitado cela individual por motivos de segurança, mas o pedido foi negado.
Nesta quinta-feira (7/8), o Ministério Público do Rio Grande do Norte teve a denúncia aceita pela Justiça, tornando Igor réu por tentativa de feminicídio. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por ciúmes.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)
