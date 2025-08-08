Capa Jornal Amazônia
Mulher agredida com mais de 60 socos compartilha imagem da recuperação facial após cirurgia

Juliana Garcia segue em processo de recuperação após ser brutalmente agredida com 61 socos pelo ex-jogador Igor Cabral; ela publicou nesta sexta-feira (8) uma nova foto mostrando o rosto ainda com hematomas

Riulen Ropan
fonte

Juliana tem usado suas redes para compartilhar com seus seguidores os impactos da agressão e os avanços na recuperação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Juliana Garcia, de 35 anos, usou as redes sociais para mostrar como tem sido o seu processo de recuperação após passar por uma cirurgia de reconstrução facial, após a violência que sofreu do namorado em elevador. Nesta sexta-feira (8), ela publicou uma nova foto em que aparece com hematomas no rosto, resultado da violência que sofreu no fim de julho.

A vítima, que teve os ossos da face fraturados após ser agredida com 61 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, passou por cirurgia no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e recebeu alta na última segunda-feira (4/8).

Desde então, Juliana tem usado suas redes para compartilhar com seus seguidores os impactos da agressão e os avanços na recuperação, mostrando coragem e força diante de uma situação traumática. O caso gerou comoção nas redes sociais, onde internautas têm demonstrado apoio à vítima.

image Foto publicada nos stories do Instagram nesta sexta-feira (8) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O crime aconteceu no dia 26 de julho, em um condomínio de alto padrão em Ponta Negra, em Natal (RN), e foi flagrado por câmeras de segurança do prédio. Um segurança acompanhava as imagens em tempo real e acionou a Polícia Militar. Igor foi contido por moradores e preso em flagrante ao sair do elevador.

No momento da prisão, Juliana entregou aos policiais um bilhete denunciando que havia sido ameaçada de morte. A Polícia Civil autuou o agressor por tentativa de feminicídio.

Igor Eduardo Cabral segue preso desde 28 de julho e foi transferido na última sexta-feira (1º/8) para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. A defesa do ex-jogador havia solicitado cela individual por motivos de segurança, mas o pedido foi negado.

Nesta quinta-feira (7/8), o Ministério Público do Rio Grande do Norte teve a denúncia aceita pela Justiça, tornando Igor réu por tentativa de feminicídio. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por ciúmes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

