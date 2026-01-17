Motorista é encontrado morto dentro de carro após veículo cair em córrego em Mauá, em São Paulo

Um motorista identificado como José Ronaldo Timóteo Gomes, de 53 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro após o veículo cair em um córrego na estrada do Schenk, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste sábado (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou à polícia que o pai havia informado à mãe que ficaria até mais tarde no trabalho na sexta-feira (16), mas não retornou para casa. A ausência motivou a preocupação da família.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. No endereço, equipes do Corpo de Bombeiros informaram que o automóvel havia sido localizado dentro de um córrego. O veículo foi retirado com apoio de um caminhão, e os socorristas constataram que o motorista estava no interior do carro, já sem vida.

Ainda não há confirmação se a queda do veículo no córrego está relacionada à forte chuva que atingiu Mauá na noite anterior.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial do município.