Motorista é encontrado morto dentro de carro após veículo cair em córrego em Mauá, em São Paulo

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou à polícia que o pai havia informado à mãe que ficaria até mais tarde no trabalho na sexta-feira (16), mas não retornou para casa

O veículo foi retirado com auxílio de um caminhão e os socorristas constataram que o motorista estava dentro do carro, mas sem vida (Foto: Arquivo pessoal via g1)

Um motorista identificado como José Ronaldo Timóteo Gomes, de 53 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro após o veículo cair em um córrego na estrada do Schenk, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste sábado (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou à polícia que o pai havia informado à mãe que ficaria até mais tarde no trabalho na sexta-feira (16), mas não retornou para casa. A ausência motivou a preocupação da família.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. No endereço, equipes do Corpo de Bombeiros informaram que o automóvel havia sido localizado dentro de um córrego. O veículo foi retirado com apoio de um caminhão, e os socorristas constataram que o motorista estava no interior do carro, já sem vida.

Ainda não há confirmação se a queda do veículo no córrego está relacionada à forte chuva que atingiu Mauá na noite anterior.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial do município.

Homem é encontrado morto

são paulo
Brasil
