Motorista de carreta que atingiu equipe de remo diz que acidente foi causado por falha mecânica

O motorista da carreta que atingiu a van que transportava a equipe de remo de Pelotas afirma que o acidente foi causado por falha mecânica. O homem foi ouvido pela polícia por meio de chamada de vídeo nesta terça-feira (22/10). No depoimento, Nicollas Pinto disse que o veículo apresentou problemas ao longo da viagem e foi avaliado por um mecânico duas vezes no domingo (20), dia do acidente.

À polícia, Nicollas disse que saiu de Santos (SP) para levar uma carga de 30 toneladas de peças de ferro para a Argentina. Segundo ele, no sábado (19), enquanto passava pelo Paraná, a carreta começou a dar sinal de falhas. Após notar os problemas, o motorista afirmou ter parado o veículo até que o guincho o levou até um posto em Campina Grande do Sul, onde ele reportou a situação ao prietário da carreta.

No outro dia, domingo (20), o motorista seguiu viagem após um mecânico consertar a carreta, que voltou a apresentar o mesmo problema pouco tempo depois. O veículo foi guinchado novamente até a mesma oficina mecânica, onde foi consertado e liberado para continuar a viagem.

Ao se aproximar de trecho de serra, a mesma falha apareceu pela terceira vez. Neste momento, ele perdeu o controle e bateu na traseira da van que transportava atletas do time de remo, ocasionando a morte de nove pessoas.

"Ele tentava engatar as marchas e algumas delas terminaram não se encaixando. A partir daí ocorreu a perda do controle do veículo, um excesso de velocidade e, na sequência, um impacto na traseira da van", informou o delegado.