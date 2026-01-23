Motel com clientes é atingido por incêndio durante a madrugada

Um incêndio atingiu um motel localizado na avenida Cristiano Machado, no bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, na noite da última quinta-feira (22), e causou pânico entre clientes e funcionários. O fogo começou por volta das 23h45 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar da capital mineira.

De acordo com os bombeiros, as chamas tiveram início em um galpão utilizado como depósito para armazenar utensílios do estabelecimento. No momento do incêndio, o motel estava em funcionamento, com 25 apartamentos ocupados.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A atuação rápida das equipes evitou que o fogo se espalhasse para outras áreas do local.

O trabalho das equipes foi concentrado para impedir que o incêndio atingisse os apartamentos ocupados e demais setores do motel, o que foi alcançado sem necessidade de evacuação emergencial.

Para controlar o incêndio, foram mobilizados 16 militares e cinco viaturas. O combate às chamas se estendeu até o início da manhã desta sexta-feira (23). Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para evitar reignições e garantir a segurança do local.

Com o incêndio controlado, a Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais no galpão atingido.