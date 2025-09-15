Capa Jornal Amazônia
Morte de Charlie Kirk causa demissões em série nos EUA e Brasil após posts nas redes; entenda

Trabalhadores perdem empregos por comentários considerados ofensivos após assassinato de ativista conservador; Nikolas Ferreira começa movimento no Brasil

Hannah Franco
fonte

Kirk é considerado peça-chave para o movimento conservador entre jovens nos EUA. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A morte do ativista conservador americano Charlie Kirk, ocorrida na última quarta-feira (10/9), provocou uma série de demissões e suspensões tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Comentários considerados ofensivos ou que celebravam o assassinato nas redes sociais têm levado empresas, órgãos públicos e instituições a desligar funcionários envolvidos.

Charlie Kirk, influente ativista do movimento conservador e aliado do presidente Donald Trump, foi baleado no pescoço enquanto participava de um debate na Universidade Utah Valley, em Utah.

Nos Estados Unidos, dezenas de profissionais perderam seus empregos por comentários considerados inapropriados. Entre os casos mais comentados está o do analista político Matthew Dowd, demitido da emissora MSNBC após sugerir que o assassinato teria relação com a retórica polarizadora de Kirk.

Companhias aéreas como American Airlines, Delta e United também afastaram funcionários que publicaram mensagens ofensivas. Além disso, um agente do Serviço Secreto foi desligado após declarações nas redes sociais criticando o ativista.

O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, anunciou a revogação de vistos americanos de estrangeiros que zombaram do assassinato.

No Brasil, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) lançou uma campanha para identificar e pressionar empresas a demitirem funcionários que comemoraram a morte de Kirk nas redes sociais. "O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

O historiador Eduardo Bueno teve um evento cancelado na PUC-RS e seu podcast suspenso após declarações polêmicas. “É sempre terrível, não é? Um ativista sendo morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk! Mataram o Charlie Kirk, ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara”, diz Bueno em uma publicação feita na última semana.

