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Morre Lucimar das Neves, irmão de Leide, vítima do acidente com Césio-137 em Goiás; saiba quem era

Lucimar das Neves Ferreira também foi afetado pela contaminação em 1987 e voltou a ser lembrado após inspirar personagem da série Emergência Radioativa, da Netflix

Hannah Franco

26 de julho de 2026 às 17:45

( Foto: Reprodução/TV Anhanguera )

A morte de Lucimar das Neves Ferreira, irmão de Leide das Neves, uma das principais vítimas do acidente com o Césio-137 em Goiânia, reacendeu as lembranças de uma das maiores tragédias radiológicas da história. Lucimar foi encontrado morto no último sábado (25), em Aparecida de Goiânia (GO), e a informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

O nome de Lucimar voltou a ganhar repercussão recentemente após o sucesso da série "Emergência Radioativa", da Netflix, que retrata o acidente ocorrido em 1987. Na produção, ele foi representado pelo personagem Claudinei dos Passos Quadrado, inspirado em sua trajetória durante a tragédia.

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Quem era Lucimar das Neves?

Lucimar tinha 14 anos quando foi exposto à radiação do Césio-137, no acidente que atingiu Goiânia em setembro de 1987. Ele era irmão de Leide das Neves, menina de seis anos que morreu após entrar em contato com o material radioativo e se tornou o principal símbolo da tragédia.

Segundo a mãe dos dois, Lourdes das Neves, Lucimar também foi vítima da contaminação e conviveu por toda a vida com as consequências do episódio. O velório ocorreu na manhã deste domingo (26), em Abadia de Goiás, e o sepultamento foi realizado às 10h.

Série Emergência Radioativa da Netflix.
Série Emergência Radioativa da Netflix. (Divulgação/Netflix)

O presidente da Associação das Vítimas do Césio-137 (AVCésio), Marcelo Santos Neves, lamentou a morte e destacou que a perda faz reviver o sofrimento enfrentado pelas famílias atingidas pelo acidente.

"A gente relembra todas as mazelas que esse acidente trouxe. Agora, temos que dar o máximo de apoio possível porque vai ser muito dolorido", afirmou.

Marcelo também relembrou a convivência com Lucimar na época da tragédia. Segundo ele, o adolescente passava parte dos dias em sua casa enquanto a família enfrentava o caos provocado pelo acidente.

Relembre o acidente com o Césio-137

O acidente com o Césio-137 aconteceu em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, quando dois catadores retiraram um aparelho de radioterapia de uma clínica abandonada. O equipamento foi desmontado em um ferro-velho, onde uma cápsula contendo Césio-137 foi aberta.

Pará quase recebeu lixo radioativo de Goiânia; entenda
Pará quase recebeu lixo radioativo de Goiânia. (Divulgação/CNEN)

O material radioativo, que emitia um brilho azulado, despertou a curiosidade de diversas pessoas e acabou sendo manipulado e distribuído sem que os riscos fossem conhecidos. A contaminação provocou quatro mortes, deixou centenas de pessoas expostas à radiação e mais de mil precisaram passar por monitoramento.

Considerado o maior acidente radiológico do mundo ocorrido fora de uma usina nuclear, o caso voltou ao centro das atenções nos últimos meses com o lançamento da série "Emergência Radioativa", que dramatiza os acontecimentos e relembra as histórias das vítimas e dos sobreviventes.

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